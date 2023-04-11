وزير التربية يوجه بإعفاء مديري المدارس الذين يمتلكون معاهد للتدريس الخصوصي

شفق نيوز/ وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الثلاثاء، المديرين العامين للتربية بإعفاء كل مدير مدرسة لديه معهد تدريس خصوصي، موصياً كذلك برفع أسماء المشرفين الذين يقومون بإعطاء الدروس في تلك المعاهد لإعفائهم من العمل الاشرافي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي، أن الجبوري أوصى بمراعاة الطلبة الأيتام و ذوي الدخل المحدود من خلال إطلاق دورات التقوية ولمختلف المناهج الدراسية في مدارس المتفوقين والمتميزين، مشيراً الى ان هذه المبادرة جاءت للحد من أحد اهم اوجه الفساد الاداري والمالي من خلال التدريس الخصوصي ومنع استغلال الظروف الدراسية التي يمر بها طلبة المراحل المنتهية في خطوات استباقية اتبعتها الوزارة لترصين العملية التربوية .