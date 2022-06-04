وزير التربية يوجه باتخاذ آليات جديدة عاجلة في طريقة توزيع الاسئلة الامتحانية

شفق نيوز/ عقد وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً في مبنى الوزارة ضم المديرين العامين للتربية في المحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات واللجان الامتحانية الفرعية، بحضور لجنة التربية النيابية؛ لمناقشة أساليب الحماية الواجب اتخاذها في حماية الأسئلة الامتحانية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الدليمي "أكد اتخاذ إجراءات فورية لضبط ومحاصرة تسريب الأسئلة"، مشدداً على "التعامل الصارم مع المتورطين بعملية التسريب التي حدثت قبل أيام واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها المحافظة على سير العملية الامتحانية بانسيابية ويسر".

ووجه الوزير بإتخاذ آليات جديدة عاجلة في طريقة توزيع الاسئلة الامتحانية في المرحلة المقبلة للحفاظ على مجهود الطالب، الذي لا يمكن المساومة عليه ابداً، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الساندة من الأجهزة الأمنية والوزارات الأخرى لإنجاح العملية الامتحانية.

واستمع الدليمي إلى حديث الحضور الذين أفصحوا بدورهم عن حجم التحديات التي تواجه عملهم في اللجان الفرعية داخل المديريات العامة ووعد بتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتبقى الشهادة العراقية في سلم الأولويات والقيمة العلمية العليا .

وأعرب الدليمي عن امتنانه للأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها لتوصلهم إلى خيوط رئيسة في حادثة تسريب الاسئلة، وسيتم مثول المتورطين أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل لارتكابهم هذا الفعل الشنيع، الذي أساء إلى سمعة العملية التعليمية، وفقا للبيان.

و من المقرر أن يستضيف مجلس النواب، غداً الأحد، وزير التربية علي حميد الدليمي لمناقشة قضية تسريب الأسئلة الوزارية للامتحانات النهائية لمرحلة الثالث متوسط.

وفي وقت سابق أول أمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.