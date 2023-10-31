وزير التربية يوجه بمنع تصوير التلاميذ داخل المدارس ونشرهم بمواقع ومنصات التواصل

شفق نيوز/ وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم الثلاثاء، بمنع تصوير التلاميذ داخل المدارس ونشرهم في مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي كافة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن هذا التوجيه صدر "منعا من تعرض التلاميذ الى التنمر وحفاظا على نفسيتهم من التأثر السلبي الذي يحول دون إندماجهم مع المجتمع.

،وأكد البيان ان القرار جاء بعد ورود العديد من شكاوى الأهالي يطالبون بإيقاف الهيئات التعليمية من تصوير ونشر أبنائهم، مشددا ان الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحسب الضوابط والتعليمات القانونية النافذة.