وزير التربية يوجه بفتح تحقيق عاجل حول اعتداء طالبة على مديرتها في ذي قار

شفق نيوز/ وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم السبت، بفتح تحقيق عاجل حول اعتداء طالبة على مديرتها في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير وجه بفتح تحقيق برئاسة مدير عام تربية ذي قار محمد لفته بعد إنتشار مقطع فديو حول طالبة تجاوزت على مديرتها نتيجة سحب الاخيرة جهاز الموبايل منها في متوسطة الجنائن التابعة الى تربية ذي قار، مؤكداً على ضرورة إبلاغ المديرية من قبل المشرف المتابع والإدارة حال حصول اي حادث مشابه".

ولفت البيان الى ان "وزير التربية شدد وألزم الإدارات المدرسية بأن يأخذوا دوراً تربوياً يرافق العملية التعليمية لتوجيه الطلبة والبقاء على تواصل مع ذويهم للمتابعة وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي طالب يتجاوز على الملاك التدريسي". ووجه الوزير أيضاً بـ"عدم تصوير الطلبة من قبل الملاكات ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير لأثره السلبي على نفسيتهم و شخصيتهم مهما كانت الأسباب فالمجتمع العراقي مبني على تقاليد وأسس قويمة للمحافظة على أبنائه و توجيههم في المسار الصحيح"، بحسب البيان.