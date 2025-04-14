وزير التربية يوجه بصرف 100 ألف دينار لكل فصل دراسي للإدارات... وثيقة

شفق نيوز/ وجّه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، يوم الاثنين، بتنفيذ جملة من المطالب التي تقدمت بها نقابة المعلمين العراقيين، والتي تمّت المصادقة عليها رسمياً من قبل مجلس الوزراء العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن التوجيهات تضمنت صرف مبلغ 100,000 دينار لكل فصل دراسي للإدارات المدرسية، كدعم مالي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري في المدارس، إلى جانب تفعيل فقرات قانون حماية الملاكات التربوية، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم مكانة المعلم والمدرس.

وشهدت محافظات عراقية عدة بينها ذي قار، الاسبوع الماضي، تظاهرات واسعة نظمها المعلمون والتدريسيون احتجاجاً على تردي أوضاعهم المالية والمهنية، وطالبوا بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم، أسوة ببقية موظفي الوزارات الأخرى.

واصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة، فضلاً عن تخصيص قطع اراضي لهم.