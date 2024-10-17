العراق يوافق على افتتاح مدارس لبنانية على أراضيه بعد وصول 11 ألف أسرة نازحة

شفق نيوز/ وافق وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، يوم الخميس، على افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في محافظات العراق بعد ازدياد أعداد الأُسر اللبنانية الوافدة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير اللبناني علي الحبحاب، حسبما أعلنته وزارة التربية العراقية في بيان اليوم.

وذكر البيان أن وزير التربية وافق خلال اللقاء على مقترح افتتاح عدد من المدارس اللبنانية في المحافظات التي يتواجد فيها الطلبة والتلاميذ الوافدون تسهيلا لدراستهم واستكمالا لمنهاجهم الدراسي، خاصة بعد وصول أعداد الأسر الوافدة إلى (11) ألف أُسرة وقبول أكثر من (100) تلميذ وطالب في ظل رعاية واهتمام انساني وحكومي واسع الأفق.

وكانت وزارة التربية العراقية قد وجهت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي بتسهيل قبول التلاميذ والطلبة اللبنانيين النازحين في المدارس العراقية وإبداء المساعدة وتبسيط الإجراءات أمام دراستهم بعد نزوح اسر لبنانية الى العراق جراء تصاعد العمليات العسكرية الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.