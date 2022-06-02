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وزير التربية يمتنع عن التعليق على تسريب اسئلة الامتحانات

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-02T08:35:34+0000
وزير التربية يمتنع عن التعليق على تسريب اسئلة الامتحانات

شفق نيوز/ امتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، فيما طلب تعاوناً دولياً "لاعادة بناء التربية" في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية باقليم كوردستان آلان حمه سعيد، حول برنامج التعافي متعدد السنوات وتطوير واعادة بناء هيكل التربية في انحاء العراق خصوصا في الروضات والمدارس الابتدائية.  

وامتنع وزير التربية الاتحادي علي الدليمي، عن الرد لسؤال مراسل وكالة شفق نيوز، حول قضية تسريب اسئلة الامتحانات، إن كان قد حدث ذلك فعلاً، وكيف ستعالج القضية؟.   

وقال الدليمي، خلال المؤتمر، "لدينا طاقات بشرية، ولكن نريد تعاوناً دولياً ومن المنظمات المتخصصة بالتربية لاعادة بناءها في العراق.  

من جانبه اوضح وزير التربية الكوردستاني، خلال المؤتمر أن نحو 400 الف طفل في كوردستان يستفيدون من برنامج تطوير الروضات، مشيرا الى أن هناك برامج لتطوير واعادة التنظيم في مجال التربية المسائية والاساسية ضمن اطار برنامج التعافي متعدد السنوات في عموم العراق.

ووصل وزير التربية الاتحادي علي الدليمي الى اربيل باقليم كودستان امس الاربعاء على راس وفد من وزارته.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحانات الثالث المتوسط في عموم البلاد (باستثناء اقليم كوردستان) حتى اشعار آخر، مشيرة الى فتح لجنة تحقيقة "عاجلة" بعد تسرب الاسئلة.

وفجر اليوم الخميس، قررت التربية، تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط، لأسباب وصفتها بأنها "فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

فيما ذكرت مصادر مطلعة أن أسباب التأجيل جاءت بسبب تسريب أسئلة امتحان مادة "الرياضيات" المقررة صباح اليوم، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

 

 

 

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