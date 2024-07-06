وزير التربية يعلن إنجاز قرابة 600 مدرسة في نينوى بعد التحرير

شفق نيوز/ أكد وزير التربية العراقي ابراهيم نامس الجبوري، يوم السبت، أن وزارته تهتم اهتماما خاصا بملف المدارس في محافظة نينوى.

وقال الجبوري، خلال المؤتمر الصحفي عقده رفقة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وحضرته وكالة شفق نيوز إن "هناك نهضة عمرانية كبيرة على مستوى البنى التحتية للمدارس وهذا انجاز يحسب للمحافظة".

وأشار ، إلى أن "التعاون الكبير الذي أبدته حكومة نينوى المحلية مع الوزارة ومديرية التربية أفضى لحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المديرية"، مشيرا الى ان "لدى الوزارة ما يقارب (100) مدرسة في نينوى أنجز قسم منها والقسم الآخر قيد الانجاز".

من جانبه أوضح محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أن "عدد المدارس والأجنحة والقاعات الامتحانية ضمن خطط المحافظة المختلفة التي تم انشاؤها بعد عمليات التحرير تبلغ (578) أنجز منها (516) و(62) قيد الانجاز"

وعن مشاريع صندوق الاعمار للمدارس والأجنحة التي تم إنشاؤها بين الدخيل، أن "عددها يصل لــ(55) مشروعاً وان عدد المدارس ضمن اتفاقية الإطار الصيني (92) مدرسة قسم منها أنجز والقسم الآخر قيد الانجاز، اما عن عدد المدارس والأجنحة المدرسية ضمن موازنة المحافظة للعام 2023 حيث يبلغ مجموعها (44) مدرسة فيما يبلغ عدد المخازن المنجزة (7) مخازن".