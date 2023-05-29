"البكالوريا" تقطع خدمة الإنترنت في العراق تجنباً لـ"الغش"

شفق نيوز / استنفرت وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، جهود مديرياتها كافة، استعداداً للامتحانات الوزارية "البكالوريا" للصفوف المنتهية "الثالث متوسط، والسادس الإعدادي"، فيما أكدت موافقة مجلس الوزراء على قطع خدمة الإنترنت قبل أربع ساعات من موعد الامتحان.

ودعا وزير التربية إبراهيم الجبوري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى توحيد الصفوف لإنجاح العملية الامتحانية"، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع القيادات العليا وبحضور الوزارات الساندة والوكيلَين الإداري والفني ومدير عام التقويم والامتحانات ومدير عام الشؤون المالية.

وأقر الجبوري، أثناء اللقاء توصيات عدة تصدرتها "النزول الميداني وتوفير الفرق الصحية بالقرب من القاعات الامتحانية واختيار العناصر الكفوءة التي تتمتع بحسن السلوك لإدارة المراكز والتعامل بإسلوب تربوي مرن مع الطلبة المؤدين للامتحان".

ووجه بـ"تشكيل لجان متابعة تساند اللجان الفرعية في مهمتها بالتعاون مع الأمن والكهرباء والصحة والتعليم العالي والاتصالات، فضلاً عن التنسيق مع جهاز الأمن الوطني لإغلاق الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والمعلومات المظللة لإرباك الطلبة"، مؤكداً استحصال موافقة مجلس الوزراء على "قطع الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الثامنة صباحاً".

وأثنى وزير التربية، على دور وزارة الكهرباء في توفير الطاقة الكهربائية للمراكز الامتحانية، بالإضافة إلى الدور المتميز لقوات الأمن في حماية وحفظ الأسئلة وجميع الجهات المعنية بعد نجاح امتحانات الدراسة الابتدائية.

وفي سياق متصل، استعرض الوكيل الفني (رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات) حسين صبري اللامي، محاور التحضيرات الجارية والمستلزمات الضرورية والتكنيكات الحديثة الموضوعة لتأمين الامتحانات.