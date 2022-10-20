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وزير التربية يعلن عقوبات على مدرسة بكربلاء بعد اعتداء بالضرب على والدة طالب

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-20T19:03:49+0000
وزير التربية يعلن عقوبات على مدرسة بكربلاء بعد اعتداء بالضرب على والدة طالب

شفق نيوز/ وجه وزير التربية باستبعاد أحد أعضاء الهيأة التأسيسية لمدرسة المستقبل في كربلاء، ووضع المدرسة تحت إشراف الوزارة لحين استكمال التحقيق بحادثة تعرض والدة أحد الطلبة للضرب على يد أحد مؤسسي مدرسة.

وقال الوزير علي حميد الدليمي، إن التصرفات التي قام بها أحد مؤسسي مدرسة المستقبل الأهلية في كربلاء لا تليق بالتربويين مؤكدا إن الوزارة سبق أن وجهت بمنع دخول المؤسسين في المدارس.

ووجه الدليمي بعزل عضو الهيئة التأسيسية المذكور جراء الفعل المرفوض الذي قام به مع أحد أولياء الأمور، مشدداً على أن ذلك الفعل يتقاطع مع الصفات والأخلاق التي ترتكز عليها العملية التربوية والتعليمية.

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