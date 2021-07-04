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بعد الثالث المتوسط.. التربية العراقية تقرر تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T10:38:54+0000
بعد الثالث المتوسط.. التربية العراقية تقرر تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية، يوم الاحد، وبشكل "شفهي" تأجيل إمتحانات السادس الإعدادي الى 21 اب المقبل، فيما أكدت الوزارة قرار التأجيل ببيان رسمي.

وجاء اعلان الوزير علي الدليمي خلال لقاءه عددا من المتظاهرين المطالبين بتأجيل إمتحانات السادس الإعدادي  إمتحانات السادس الإعدادي ستنطلق يوم 21 / 8 / 2021.

من جهتها قالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "قررت تاجيل امتحانات السادس الاعدادي الى تاريخ ٢١ أب كموعد اولي"، مبينة ان القرار جاء "نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وقرار الوزارة الاخيرة بتاجيل امتحانات الثالث المتوسط".

وأوضحت ان القرار اتخذ بما أن امتحانات الوزارة متسلسة"، مبينة "سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن الجدول الجديد للامتحانات".

ودعت وزارة التربية  طلبة الصف السادس الاعدادي "لاستثمار هذا الوقت واستكمال استعداداتهم لاجراء الامتحانات بتفوق ونجاح".

 واتخذت وزارة التربية قراراً سابقاُ يقضي  تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

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