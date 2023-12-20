وزير التربية يخول إدارات المدارس باستئناف الدوام يوم السبت لإكمال مناهج المراحل المنتهية

شفق نيوز/ خوّل وزير التربية إبراهيم النامس، اليوم الأربعاء، إدارات المدارس الراغبة باسئتناف الدوام الرسمي يوم السبت لإكمال المناهج الدراسية في الصفوف المنتهية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير وجهّ بالسماح للإدارات المدرسية الراغبة باستئناف الدوام، يوم السبت، لإكمال المنهج الدراسي المقرر للمراحل الدراسية المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي فقط)".

وتعطلت الحياة الدراسية في مدارس العراق نحو أسبوع كامل بسبب إقامة انتخابات مجالس المحافظات حيث تحولت المدارس إلى مراكز انتخابية، ما أثار قلقاً على مستقبل المراحل المنتهية للدراستين المتوسط والإعدادية.