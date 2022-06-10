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وزير التربية يتهم حارس بناية تربية الرصافة الثانية بسرقة الأسئلة الامتحانية المسربة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-10T08:32:50+0000
وزير التربية يتهم حارس بناية تربية الرصافة الثانية بسرقة الأسئلة الامتحانية المسربة

شفق نيوز / أعلن وزير التربية، علي الدليمي، يوم الجمعة، نتائج التحقيق الخاصة بقضية تسريب الأسئلة الوزارية لطلبة الصف الثالث المتوسط.

وقال الدليمي، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "ليلية الأول من شهر حزيران، وتحديداً فيما يخص امتحان مادة الرياضيات، اكتشفنا أن واحدة من النسخ المسربة كانت حقيقية، وعلى إثرها جرى تأجيل الامتحانات".

وأوضح أن "الأسئلة سربت من مديرية تربية الرصافة الثانية في العاصمة بغداد، وجريمة التسريب جرى تحديدها من قبل رئيس الوزراء بأنها (مساس بأمن المجتمع) يعاقب عليها القانون"، مضيفاً أن "حارس بناية تربية الرصافة الثانية تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات".

وبين أن "بسبب تهاون وغفلة وقصور اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في مديرية تربية الرصافة الثانية، تمكن حارس بناية المديرية من الوصول الى مفاتيح القاصات (الخزنات) التي تحفظ بها الأسئلة واستخراجها وبيعها وتسريبها على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الوزير، إلى أن "خمسة أشخاص اعتقلهم جهاز الأمن الوطني، حتى الآن، وهم ثلاثة موظفين في الوزارة، والحارس، وآخر تعاون في ترويج الأسئلة على مواقع التواصل".

ونوه وزير التربية، إلى أن "موضوع تسريب الأسئلة أمر متوقع، ليس فقط على مستوى مدارس ومعاهد وزارة التربية، بل حتى في جامعات ومعاهد التعليم العالي".

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