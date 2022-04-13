وزير التربية العراقي يرفض الدخول الشامل لطلبة الاعدادية والمتوسطة للمراحل المنتهية

شفق نيوز/ أعرب وزير التربية علي حميد الدليمي، يوم الأربعاء، عن رفضه الدخول الشامل للامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية ضمن مرحلتي الإعدادية والمتوسطة للعام الدراسي 2021 - 2022.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع محافظ نينوى نجم الجبوري، ووزير الصناعة والمعادن منهل الخباز.

وقال الدليمي خلال المؤتمر، إن الوزارة قررت الدخول الشامل لمرحلة السادس الابتدائي فقط، وأما السادس الاعدادي والثالث المتوسط فالدخول بالإكمال بثلاثة دروس مع اضافة 10 درجات للدرجات الحرجة، وهي 49 و48، و49 من أجل أن نمنح الطلبة فرصة للنجاح.

وعن الدخول الشامل للصفوف المنتهية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية، قال الوزير "هذا لا يمكن لأن هناك طلاباً تركوا الدراسة قبل امتحانات نصف السنة، واخفقوا في تحقيق النجاح الذي يؤهلهم للدخول الوزاري".

وأردف بالقول إن الدخول العام يؤثر على نسبة النجاح في الامتحانات الوزارية، مشيرا إلى أن تدني النسبة يعطي مؤشرا غير ايجابي على النظام التعليمي في العراق.

وعن الهدف من زيارته الى محافظة نينوى أكد الدليمي العمل على سد النقص في الكتب الدراسية بالإضافة لافتتاح عدد من المدارس ضمن 320 مدرسة تم اكمالها في عموم المحافظة.