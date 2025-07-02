وزير التخطيط يُصادق على استحداث قضاء "قره تبه" في محافظة ديالى

شفق نيوز - بغداد/ ديالى

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مصادقة الوزير جاءت بعد أن أتمّت دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة دراسة وتدقيق دراسة الجدوى والتقرير الفني الخاص بالاستحداث، ومطابقتهما مع المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية إلى القضاء، وبناءً على توافر العوامل التي تؤهل قره تبه للارتقاء إلى مستوى قضاء".

وأوضح الهنداوي أن "هذا الاستحداث سيسهم في استثمار الإمكانات المتاحة والمزايا المحلية، وتعظيم الموارد، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن دفع عمليات التنمية الحضرية والريفية إلى الأمام، والإسهام في الإعمار"، لافتًا إلى أن "هناك ثلاث نواحٍ لم تكن مرتبطة بأي قضاء، وهي: قره تبه، جبّارة، وكوكس، مما استدعى إنشاء مركز قضاء جديد يحقق التراتبية الإدارية المطلوبة".

وأشار إلى أن "قضاء قره تبه المُستحدث أُدرج تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093)".