وزير التخطيط: أكثر من 8 ملايين إجمالي عدد الأسر في العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، يوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد السكاني العام في العراق، واصفا المجتمع العراقي بأنه شاب وواعد.

وقال تميم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن إجمالي عدد الأسر في العراق بلغ حوالي 8 ملايين، و54 ألفا، و385 أسرة.

وأضاف ان إجمالي عدد السكان بلغ من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد 46 مليونا و 118 الفا، و 793 فردا لحظة لحظة إجراء التعداد في حينها.

هذا وبلغ عدد سكان الأجانب المتواجدين في العراق في حينها 340 ألفا و131 فردا، وعدد السكان العراقيين من غير الاجانب 45 مليونا، و 778 فردا، وفقا للوزير.

كما أشار تميم إلى ان عدد الذكور بلغ حوالي 23 مليونا و161 بنسبة 50,2% من السكان، فيما بلغ عدد الاناث 22 مليونا و 957 ألفا بنسبة 49.8% من التعداد السكان العام.

وتابع بالقول إن: عدد الأفراد الذين تتراوح اعمارهم من 15 - 45 عاما 27 مليونا، و800 شخص مما يمثل 60% من عدد السكان في العراق.

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، في شهر شباط/ فبراير 2025، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.