العراق: نصف مليون طالب بالصفوف المنتهية بالاعدادية والكليات الحكومية لا تستوعبهم

شفق نيوز/ أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم يوم الثلاثاء عدم قدرة الكليات الحكومية بالعراق على استيعاب الأعداد الكبيرة للطلبة المتخرجين من الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية، مؤكدا على ضرورة التوسع في التعليم الأهلي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعا مشتركا بين وزارتي التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

ونقل البيان عن النجم قوله، إنه "في ظل الزيادات السكانية، فإن الحاجة الى وجود التعليم الاهلي تعد مهمة، لاستيعاب اعداد الطلبة المتخرجين سنويا من الدراسة الاعدادية، منوها الى ان لدينا في هذا العام اكثر من ٥٠٠ الف طالب في المرحلة الاخيرة من الدراسة الاعدادية، ولذلك فان الكليات الحكومية غير قادرة على استيعاب هذه الاعداد الكبيرة.

وبيّن ان وزارة التخطيط، تعمل على ان تكون مشاركة التعليم الاهلي بنسبة ٥٠٪؜ مع التعليم الحكومي، شريطة تحقيق الرصانة العلمية والاكاديمية في الكليات والجامعات الاهلية، مشيرا الى ان التوسع في التعليم الاهلي من شأنه ان يسهم في تحقيق التنمية المكانية، لانه سيحرك عددا من قطاعات التنمية المختلفة، وفي مقدمتها توليد المزيد من فرص العمل للشباب.

ولفت الوزير الى وجود حاجة كبيرة للممرضين، وبالتالي فان الواقع يتطلب المضي في استحداث المزيد من اقسام التمريض، لسد الفجوة الموجودة في هذا المجال، والتأكيد على وجوب توافر الكليات والاقسام الاهلية، على المتطلبات العلمية، والتقنية ومنها المختبرات، مع الاستمرار في عملية التقييم واستيفاء المعايير التخطيطية والتنموية في عملية الاستحداث لاي قسم او كلية جديدة، تقنية او هندسية او اي اختصاص اخر.