وزير التخطيط: نسبة الانجاز بعمليات الترقيم والحصر وصلت الى 96٪؜ في 15 محافظة

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، يوم الاحد، ان عمليات الترقيم والحصر بدأت تقترب من نهايتها، في 15 محافظة، مبينا ان نسبة الانجاز الفعلية وصلت إلى أكثر من 96٪؜، والعمل يتواصل على مدى 24 ساعة للانتهاء من هذه المرحلة التي تعد مرحلة مهمة واساسية للتعداد العام للسكان.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الجلسة التاسعة لهيئة الرأي في الوزارة، التي عُقدت اليوم الاحد، واضاف سيادته، ان العمل يشهد تقدما ملحوظا في محافظات اقليم كردستان، حيث وصلت نسبة الانجاز الى حوالي 65٪؜ .

وقال تميم إن ماتم تحقيقه لحد الان يمثل نجاحا كبيرا للوزارة، في مشروع ضخم وكبير مثل مشروع التعداد السكاني، حيث بدأ العمل الفعلي في شهر أيار الماضي، وتمكنت الوزارة من استكمال جميع المتطلبات، وتنفيذ جميع المراحل في مدد قياسية غير مسبوقة.

واشار الى ان الموقف اصبح مطمئنا في ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية.