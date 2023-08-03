وزير التخطيط العراقي: الفترة الزمنية المخصصة لإجراء التعداد السكاني قليلة جدا

شفق نيوز/ وصف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الخميس، الفترة الزمنية المخصصة لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد بأنها "قليلة جداً".

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا، ضم وكيلي الوزارة، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء وعددا من المعنيين، خُصص لمناقشة توفير متطلبات اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام المقبل 2024.

وشدد الوزير خلال الاجتماع، على ان الفترة الزمنية التي تفصلنا عن موعد اجراء التعداد هي قليلة جدا، في ضوء حجم وضخامة المتطلبات والبنى التحتية التي ينبغي اكمالها وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التعداد.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اصدر حزمة مهمة من القرارات، من اجل تسهيل عمليات اجراء التعداد، مؤكدا على استكمال الاجراءات الخاصة بتوفير الاجهزة اللوحية، وإعداد الانظمة والتطبيقات والبرامج التي سيتم اعتمادها في اجراء التعداد، والتهيؤ لاجراء التعداد التجريبي في النصف الاول من العام المقبل، موجها بتوفير الظروف المناسبة لبيئة العمل وخصوصا فيما يتعلق بالمباني والمخازن في بغداد والمحافظات.

واشار الوزير الى اهمية الدور الذي تضطلع به الحكومات المحلية في المحافظات، في تقديم الدعم للجهاز المركزي للاحصاء من اجل ضمان نجاح التعداد العام للسكان والمساكن في شهر تشرين الثاني من العام المقبل 2024.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالاستعدادات التي تقوم بها الوزارة وتشكيلاتها والجهات ذات العلاقة بمشروع التعداد السكاني، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.