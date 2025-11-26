وزير التخطيط العراقي السابق: التعداد السكاني يكشف أزمة مصيرية

شفق نيوز- بغداد

حذر وزير التخطيط العراقي السابق، نوري الدليمي، يوم الأربعاء، من تداعيات النمو السكاني المتسارع الذي يقترب من حاجز الـ50 مليون نسمة دون وجود استعدادٍ كافٍ في ملفات الخدمات والسكن وفرص العمل.

وذكر الدليمي لوكالة شفق نيوز، أن "نتائج التعداد العام الأخيرة تكشف حقيقة واضحة مفادها أن العراق يدخل مرحلة سكانية متنامية بوتيرة أعلى من قدرات الدولة الحالية".

وأشار إلى أن "إدارة الملف السكاني بالأساليب التقليدية لم تعد خياراً، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تخطيط مبني على بيانات دقيقة".

وأضاف أن "النمو السكاني ليس خطراً إذا أحسنا التعامل معه، لكنه يصبح عبئاً عندما تبقى الموازنات موجهة نحو الإنفاق الاستهلاكي بدل الإنتاجي".

ولفت إلى ضرورة "إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو مشاريع توفير السكن وتطوير البنى التحتية وتحفيز القطاعات الاقتصادية التي تستوعب اليد العاملة".

وأوضح الدليمي أن "التعداد ليس مجرد رقم، بل خارطة طريق لصناع القرار، لذلك أمام العراق فرصة لتحويل هذا النمو إلى قوة اقتصادية فعلية من خلال الاستثمار في الشباب وخلق بيئة إنتاجية مستدامة".

وحذر في الوقت نفسه من أن "إهمال نتائج التعداد سيضاعف معدلات البطالة ويرفع من حدة أزمة السكن ويزيد الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه خلال السنوات المقبلة".

وبيّن أن "التجارب الدولية أثبتت أن البلدان التي لا تستثمر البيانات السكانية تتحول نموها إلى أزمة بدل أن يكون فرصة".

وخلص الدليمي إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واضحة لإحداث تحول في نهج التخطيط، فالعراق يملك الموارد البشرية والطبيعية، لكنه يحتاج إلى إدارة رشيدة تستثمر أرقام التعداد بشكل صحيح".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، أعلن الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد السكاني العام في العراق، واصفاً المجتمع العراقي بأنه شاب وواعد.

وقال تميم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن إجمالي عدد الأسر في العراق بلغ نحو 8 ملايين و54 ألفاً و385 أسرة.

وأضاف ان إجمالي عدد السكان بلغ من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد 46 مليوناً و118 ألفاً و793 فرداً لحظة لحظة إجراء التعداد في حينها.

هذا وبلغ عدد سكان الأجانب المتواجدين في العراق في حينها 340 ألفاً و131 فرداً، وعدد السكان العراقيين من غير الأجانب 45 مليوناً و778 فرداً، وفقاً للوزير.

كما أشار تميم إلى أن عدد الذكور بلغ نحو 23 مليوناً و161 ألفاً بنسبة 50,2% من السكان، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و957 ألفاً بنسبة 49.8% من التعداد السكان العام.

وتابع بالقول إن: عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 15 - 45 عاماً 27 مليوناً و800 شخص مما يمثل 60% من عدد السكان في العراق.

وأجرى العراق أول تعداد سكاني شامل منذ 37 عاماً في يومي 20 و21 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت، في شهر شباط/ فبراير 2025، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، بعدما ذكرت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 أن عددهم يبلغ 45 مليوناً و407 آلاف نسمة.