التجارة العراقية تسعف نازحين في اقليم كوردستان بسلات غذائية

شفق نيوز / أكد وزير التجارة الاتحادي، اثير داوود، يوم الأربعاء ان التنسيق بين وزارته والسلطات في إقليم كوردستان بمستوى جيد لمساعدة النازحين.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير الاتحادي، في حملة لتوزيع السلات الغذائية على خمسة مخيمات في حدود محافظتي أربيل ونينوى.

وقال داوود، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملة اليوم تأتي في اطار توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بايلاء اهتمام أكبر بالنازحين في المخيمات والتي سيتم توزيع سلات غذائية على النازحين تتضمن مستلزمات ضرورية للأسر الساكنة في المخيمات".

وأضاف داوود، أن "هناك تنسيقاً جيداً بين السلطات في إقليم كوردستان ووزارة التجارة في الحكومة الاتحادية، ولاسيما فيما يخص ملف النازحين وتوفير المستلزمات الضرورية لهم".

وأكد الوزير الاتحادي أن "هذه الحملات ستسمر في قادم الأيام لغاية حل مشكلات النازحين، وذلك بسبب وجود توجه حكومي ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة".