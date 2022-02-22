وزير البيئة: العراق من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام

شفق نيوز/ عدّ الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، يوم الثلاثاء، أن العراق يصنف من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، عازياً سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية ابان ثمانينات القرن الماضي وآثار احتلال تنظيم "داعش" لمناطق عراقية.

وقال الفلاحي لوكالة شفق نيوز، إن "برنامج ازالة الالغام بالعراق جاء بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة شؤون الالغام في اقليم كوردستان ومنظمة الامم المتحدة"، مبيناً أن "العراق يصنف الآن من الدول الأكثر تلوثاً في الالغام، وأن هناك مساحات كبيرة ملوثة من نتائج الحرب العراقية الايرانية لثمانية سنوات".

وأضاف الفلاحي ، "يوجد تلوث أيضاً في المناطق المحررة بعد استخدام تنظيم داعش العبوات الناسفة والالغام، وهناك (6) الاف كيلو متر مربع ملوثة بالالغام والعبوات الناسفة"، لافتا الى أن "جهود وزارة البيئة من خلال دائرة شؤون الألغام تحتاج الى تركيز ودعم دولي".

وتابع الوزير أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم جداً ببرنامج إزالة الالغام من الاراضي ووجهة نظره أن تكون هناك ميزانيات مخصصة لبرنامج شؤون الألغام"، لافتاً إلى تطلعه لـ"تحقيق تقدم من خلال البرنامج عبر إزالة الالغام وإعادة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية وتشجيع الاستثمار في المناطق المحررة".

ونظمت وزارة البيئة العراقية، في الـ17 من شهر شباط الحالي مؤتمراً هو الثاني من نوعه الذي تقيمه دائرة شؤون الالغام بالتعاون مع المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ودائرة الامم المتحدة للاعمال المتعلقة بالالغام UNMAS بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المانحين الدوليين للمساعدة بأعمال شؤون الالغام المختلفة.