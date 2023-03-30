وزير اسبق يحتج: إجراءات الياسري تسببت بزيادة مفرطة في أجور الانترنت

شفق نيوز/ بعث وزير عراقي اسبق، يوم الخميس، "رسالة احتجاج" الى وزيرة الاتصالات الحالية هيام الياسري بسبب "الزيادة المفرطة" في أجور الانترنت بالبلاد.

وقال وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إن الزيادة على كلفة الإنترنت بلغت "25% زيادة دون اعلان"، مبينا "كنت ادفع على خدمة الانترنت بلا حدود لمدة شهر 40 ألف دينار حتى الشهر الماضي، ويوم أمس جددت الاشتراك فدفعت 50 الف دينار لنفس الخدمة"، متسائلاً "أي سرقة علنية ترتكب ضد المواطنين؟".

وأضاف الجنابي، أن "وزيرة الاتصالات وفي محاولة للحد من الجشع وحماية المستهلكين، اتخذت خطوة بتقليل أرباح شركات الاتصال، لكن الإجراء انعكس في زيادة مفرطة على المواطنين".

وتابع قائلا "لا أعرف وسيلة أخرى للاتصال المباشر بالوزيرة، وعلى من يستطع إيصال هذا الاحتجاج فليفعل رجاءا".

وفي 22 شباط الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات، حزمة قرارات تخص الإشتراك المدعوم لخدمة الانترنت، وذلك رداً على عدم تعاون بعض الشركات المزودة للخدمة أو الوكلاء أو تحميلها أجور إضافية او فرض اشتراطات غير مطلوبة مقابل تفعيل الاشتراك.

وشددت على "اعتماد مضاعفات الاشتراك المدعوم المبينة وهي :15 ألف دينار [ مجاني 10 + 100 كيكا ]، و 30 الف دينار [ مجاني 50 + 200 گيكا ] ، و 40 الف دينار [ مجاني 100 + 300 گيكا ]، و60 ألف دينار [ مجاني 200 + 500 گيكا ]".