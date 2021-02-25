وزيرة الهجرة تعلن من الأنبار العمل على زيادة منحة العائدين

شفق نيوز/ عدّت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، يوم الخميس، محافظة الأنبار من المحافظات المتميزة في مجال احتواء ملف النازحين والعمل على عودتهم.

وقالت جابرو، على هامش زيارتها إلى محافظة الأنبار، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هناك آلية عمل جديدة لمتابعة العائدين إلى مناطق سكناهم في الأنبار، والوقوف على احتياجاتهم، ولاسيما أن الأنبار من المحافظات المتميزة باحتواء ملف النازحين والعمل على عودتهم".

وأضافت، أن "هناك تنسيقاً كبيراً ما بين الوزارة وبين ومنظمة iom التي تعد شريكة بعمل الوزارة، وتعمل على تأهيل عدد من الدور المهدمة في الأنبار، فضلا على تعاون الحكومة المحلية مع الوزارة، الأمر الذي جعل هذه المحافظة أنموذجا يحتذى به في المناطق المحررة".

وحول ملف إغلاق المخيمات وصرف منحة المليون ونصف للعوائل العائدة من النزوح، أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن "هناك تخفيضاً كبيراً في ميزانية الوزارة، لكن يتم العمل على رفع المبالغ لدعم العائدين من النزوح إلى مناطق سكناهم".

وأكدت الاستمرار بخطة الوزارة على دعم النازحين، والسعي لإعادتهم إلى مناطقهم، منوهة إلى وجود "تحفظات كبيرة من الإقليم على عودة النازحين، وبالتالي يجب أن تكون لغة التحاور ما بين الحكومتين فاعلة، لدعم النازحين وإغلاق هذا الملف بشكل كامل، وضمان عودة طوعية إلى مناطقهم بعد تهيئة الظروف المناسبة".