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وزيرة الهجرة تحدد أبرز الأسباب التي تدفع بالنازحين الى الانتحار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-22T13:30:57+0000
وزيرة الهجرة تحدد أبرز الأسباب التي تدفع بالنازحين الى الانتحار

شفق نيوز/ وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق، يوم الاثنين، بإعداد دراسة خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها بعض مخيمات النزوح، محددة في ذات الوقت جملة من الاسباب التي تدفع بالنازحين الى الانتحار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزيرة الهجرة والمهجرين ترأست الاجتماع الثاني للجنة دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق، بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، بحضور وكيل الوزارة كريم النوري وأعضاء اللجنة".

وأشادت الوزيرة في مستهل الاجتماع، بـ"الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة خلال الزيارات التي قامت بها مؤخرا لمخيمات النازحين وجمع عدة تقارير عن حالات الانتحار التي شهدتها بعض المخيمات من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة".

كما اشارت، الى "جملة الاسباب التي تدفع النازحين الى الاقدام على الانتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية".

ووجهت فائق في ختام الاجتماع بـ"إعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى هذه الظاهرة ومن ثم تقديم الحلول اللازمة وكيفية معالجتها بأسرع وقت من ممكن".

وطالبت، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي بـ"تكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف سيما العاملة في مخيمات النزوح"، داعية في الوقت نفسه الى "الإسراع في إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار في غرب نينوى، وإنهاء نزوح هذه العوائل بتوفير مستلزمات العودة الطوعية".

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