وزيرة المالية تعلن إتمام إجراءات تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي

شفق نيوز/ اعلنت وزير المالية طيف سامي، يوم السبت، الانتهاء من إجراءات تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الحالي لكافة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة.

وأشارت سامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز الى "إكمال دائرة المحاسبة جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل الرواتب بإستثناء بعض وحدات الانفاق للدوائر التي لم ترسل كتب طلب تمويل لحد الان".

ودعت سامي وحدات الإنفاق للوزارات والدوائر الى "مراجعة دائرة المحاسبة لإستلام كتب التمويل لكل من تلك الوحدات".

وطلبت سامي من باقي وحدات الانفاق في الدوائر الى "سرعة تزويد وزارة المالية بالبيانات المطلوبة لغرض اكمال اجراءات تمويل رواتبهم للشهر الحالي".