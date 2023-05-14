وزيرة المالية تزف البشرى للمفسوخة عقودهم وتطمئن الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، يوم الأحد، تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم في الموازنة العامة لعام 2023.

وقالت سامي في مؤتمر صحفي، "تم تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم بموازنة 2023"، مؤكدة أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تُمَس".

وأشارت إلى "إمكانية إجراء التغيير على موازنة عامي 2024 و2025".

وتابعت سامي، "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة".

وأكدت الاستمرار، بـ"تثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة".