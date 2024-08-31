وزيرة الاتصالات تؤكد المضي بحجب "المواقع المسيئة"

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، يوم السبت، وجوب تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية بخصوص موضوع حجب المواقع الالكترونية التي تخالف قوانين النشر وتسيء لقيم المجتمع العراقي وذات المحتوى الهابط.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزيرة الاتصالات اجتماعاً في مقر الوزارة، ضم الشركاء الرسميين المجهزين لخدمة الانترنتISP) ) وشركات الهاتف النقال (آسياسيل - زين - كورك) بحضور المستشار الفني براق عبد القادر ومدير عام شركة السلام العامة المهندس نبيل عبد الباقي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحثت الياسري، خلال الاجتماع مشروع تطوير منظومة بوابات النفاذ الدولية لزيادة رصانة حجب المواقع المسيئة على شبكة الانترنت وهو احد المشاريع المدرجة ضمن مقررات البرنامج الحكومي .

وشددت الوزيرة، على أهمية التعاون الثنائي مع شركات الـ ISP)) والهاتف النقال مؤكدة ان المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص كون التوجيهات الحكومية العليا واجبة التنفيذ وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وباتة لجميع السلطات.