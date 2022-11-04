وزيرة الاتصالات توجه بحجب المواقع الإباحية في العراق

شفق نيوز/ وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان مقتضب، الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

يشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد عام 2003، بعد أن كان نظام الرئيس الراحل صدام حسين قد حجب الكثير منها.

ويأتي القرار، بعد أيام من قرار لوزارة المواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".

وقال وزير المواصلات، آنو جوهر، لوكالة شفق نيوز، ان "المواقع الاباحية سيتم حظرها ضمن باقة الانترنت العائلي في مدن الإقليم".

وبين ان "القرار يأتي ضمن محاولة الحكومة الحفاظ على سلامة العائلة ومساعدتهم على تربية اطفالهم بشكل سليم"، مشيرا الى انه "سيتم تطبيق القرار قريبا".