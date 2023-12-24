وزيرا التجارة الاتحادي والكوردستاني يؤكدان على توحيد الجهود وحل المسائل العالقة

شفق نيوز/ أكد وزيرا التجارة في الحكومتين الاتحادي وإقليم كوردستان، يوم الأحد، على أهمية تعزيز التعاون بينهما في جميع الملفات وضرورة توحيد آليات العمل فيما يتعلق بإجازات الاستيراد والتصدير وتسجيل الشركات وإقامة المعارض وأتمتة البطاقة التموينية وتجهيز الحصص التموينية.

وذكر إعلام وزارة التجارة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير أثير داود الغريري استقبل اليوم التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم سعيد والوفد المرافق له، وبحث الجانبان آليات العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمناهج وأسلوب العمل لتذليل العقبات وحل المسائل العالقة بما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة وعمل الفروع التجارية في الإقليم.

وشدد الغريري خلال اللقاء على أهمية التعاون في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في تقديم أفضل الخدمات لأبناء كوردستان أسوة بمحافظات البلاد وخصوصاً بما يتعلق بالمواضيع التي تناولها الاجتماع، آليات توحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتسجيل الشركات وإقامة المعارض وأتمتة البطاقة التموينية وتجهيز الحصص التموينية وعمليات التأهيل وصرف الاستحقاقات المالية والإجراءات الرقابية.

وأشار إلى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين تشكيلات الوزارة المعنية بتلك المواضيع وممثلي الإقليم لتوحيد الرؤى وإجراءات العمل وبما يتوافق مع تعليمات وقوانين التشكيلات لتحقيق مصلحة الجانبين.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة لإقليم كوردستان إلى أهمية مد جسور التواصل والتعاون لحل كل العقبات وإزالتها وتبسيط الإجراءات للوصول إلى صيغة تفاهم وتنظيم مشترك بهدف الارتقاء بالعمل وتوحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

يشار إلى أن وفد الإقليم قدم خلال الاجتماع جملة من المواضيع التي تحتاج إلى حسمها مع وزارة التجارة الاتحادية حيث تم الإجابة عليها من قبل الإدارات العامة في دوائر تسجيل الشركات والتخطيط والمتابعة والرقابة التجارية وشركات تجارة الحبوب والمواد الغذائية والمعارض العراقية وتصنيع الحبوب وإدارة صندوق دعم التصدير والاتفاق على عقد لقاءات منفردة لإيجاد صيغة عمل مشتركة لحل كل الملفات العالقة وتقديم تقارير مفصلة عن ذلك وعرضها على وزير التجارة الاتحادية ووزير التجارة في حكومة الإقليم للمصادقة والعمل عليها وبما يضمن حقوق الطرفين.