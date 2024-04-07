وزراء صحة 22 دولة عربية يجتمعون في بغداد ليومين

شفق نيوز/ يستعد العراق لاستضافة وترأس الدورة "60" لاجتماع وزراء الصحة العرب في بغداد للفترة من 17-18 نيسان الحالي 2024، بحضور وزراء الصحة لـ 22 دولة عربية برئاسة الصحة العراقية.

وقال وزير الصحة العراقي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الدورة العديد من البنود والملفات الصحية المهمة الخاصة بالأشقاء العرب والتعاون المشترك بشأنها وتشمل اكثر من 24 بندا لمختلف القضايا.

وأضاف صالح مهدي الحسناوي، سيعقد في يوم 17 نيسان الاجتماع الاولي للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب في بغداد والذي بدوره سيناقش البنود والتوصيات التي تقدمت بها الدول العربية وتقارير اللجان الفنية ويعد التوصيات والقرارات والذي بدوره يرفعها للمجلس الوزاري، الذي بدوره سيعقد جلسته في اليوم الذي يليه 18 نيسان لمناقشة تلك القرارات والتصويت عليها اضافة الى افتتاح معرض الصناعات الدوائية العراقي.

وأشار الحسناوي، إلى أن البنود والملفات تتضمن عددا من القضايا الصحية المشتركة على رأسها التداعيات الصحية لاعتداءات الكيان الصهيوني على دولة فلسطين وبالأخص قطاع غزة وتقديم الدعم الصحي لدولة فلسطين.

ويبدي العراق حكومة وشعبا ترحيبه الكامل بالأشقاء العرب في بلدهم العراق، ويرحب بوزراء الصحة العرب وجميع الضيوف والوفود القادمة التي ستشارك بالاجتماع، وفق بيان الوزير العراقي.