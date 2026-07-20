وزارتا الخارجية والداخلية تتفقان على وضع حلول لمشاكل الجاليات العراقية

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارتا الخارجية والداخلية، يوم الاثنين، عقد اجتماع فني مشترك لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الجاليات العراقية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين العراقيين.

وذكرت وزارة الخارجية في ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير فؤاد حسين، استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، في مبنى الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال تقديم الخدمات للجاليات العراقية في الخارج، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وطلب حسين، بحسب البيان، بحث إمكانية تقديم استثناءات بشأن الشروط التي تتطلبها القوانين النافذة، بما يتيح العمل بالوثائق العراقية القديمة، فضلاً عن التوسع في نصب وتشغيل المحطات الخاصة بإصدار البطاقة الوطنية وجوازات السفر.

ولفت البيان إلى أن اللقاء بحث سبل تقديم التسهيلات المتعلقة بمنح سمات الدخول من قبل البعثات العراقية، لا سيما للمستثمرين والتجار.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد وضعت ضمن مشروع البطاقة الوطنية حلولاً تتضمن تسجيل الجالية العراقية في الخارج ومنح صور القيود الإلكترونية وتبسيط منح البطاقة دون الحضور إلى العراق وإرسال البطاقة إلى السفارة لغرض تسليمها إليهم، وتسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر من البلد الذي يقيم فيه.