وزارتان عراقيتان تتعهدان بالقضاء على تلوث الهواء بحلول 2028

أكد وزيرا البيئة هه لو العسكري، والنفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، على ضرورة القضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز المصاحب في البلاد بحلول عام 2028، فيما بحثا جهود معالجة الانبعاثات وتطبيق المعايير البيئية للمعامل.

وقالت وزارة البيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء بين الوزيرين بحث عدداً من الملفات المهمة، أبرزها دعم صندوق حماية وتحسين البيئة، وتطوير أسواق الكربون عبر الشركة العامة لسندات الكربون".

كما ناقشا، بحسب البيان، "الإجراءات المتخذة لتحسين نوعية الوقود المستخدم في محطات الكهرباء ومعامل الطابوق، بهدف خفض الانبعاثات الضارة".

وأكد وزير البيئة، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الجهود لمعالجة التلوث، وتعزيز التعاون في مجال مراقبة الانبعاثات"، مشدداً على "ضرورة تزويد الجهات المختصة بأجهزة حديثة لقياس مستويات التلوث".

بدوره، أشار وزير النفط، إلى "التزام وزارته بالتعاون مع الفرق الرقابية ودعم المبادرات البيئية"، لافتاً إلى "أهمية تطبيق المعايير البيئية الحديثة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة".

وأضاف عبد الغني، أن "الحكومة نجحت في إبرام عقود استثمار الغاز المصاحب، ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، إضافةً إلى القضاء على التلوث الناتج عن حرق الغاز في الهواء، في خطوة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتحسين البيئةفيالبلاد".