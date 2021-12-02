وزارة عراقية في مرمى الانتقادات بسبب نقل رفات ضحايا إيزيديين

شفق نيوز/ انتقد الصحفي والناشط الإيزيدي خدر دوملي، يوم الخميس، وزارة الهجرة والمهجرين لاستعانتها بفرق الدفاع المدني لنقل رفات ضحايا تنظيم داعش من المقابر الجماعية.

وكتب دوملي على حسابه في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "سؤال بحجم الإبادة الجماعية للايزيدية.. ما هي علاقة الدفاع المدني برفع رفات الضحايا من المقابر الجماعية في سنجار؟".

واضاف ان "الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الملف هي دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، علما ان هذه ليست المرة الأولى لوزارة الهجرة والمهجرين بالقيام برفع الرفات بحسب مراقبين".