وزارة عراقية تعلن "استنفاراً تاماً" لمواجهة الأمطار

شفق نيوز/ وجهت وزار الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في بغداد والمحافظات بـ"الاستنفار التام" تحسبا لأي طارئ خلال موجة الامطار المتوقعة خلال اليومين القادمين.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "تهيئة وتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية عن طريق الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وتهيئة الاسعافات الفورية في جميع مؤسساتها الصحية تحسبا لأي طارئ".

ودعت الوزارة المواطنين الى "اخذ الحيطة والحذر حفاظا على صحة وسلامة الجميع".

وحذرت وزارة الموارد المائية، امس الاربعاء، من تعرض العراق إلى منخفض جوي مصحوب بسيول وأمطار غزيرة تتركز شدتها في 7 محافظات بينها بغداد.

وقالت الوزارة في كتاب "مهم جدا وعاجل"، وجهته إلى مكتب رئيس الوزراء بعنوان "حيطة وحذر"، إن "توقعات الطقس الصادرة عن الهيأة العامة للانواء الجوية العراقية والموديلات العالمية الامريكية والأوروبية بأن حوضي دجلة والفرات سيتعرضان للايام 28 – 29 – 11 – 2020 إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة في بعض المحافظات الواقعة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وتتركز شدتها في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار مع ورود سیول من الحدود الشرقية".