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وزارة عراقية تستنفر لمواجهة الحر

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-31T11:55:32+0000
وزارة عراقية تستنفر لمواجهة الحر

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء عادل كريم، يوم الأحد، جميع ملاكات الوزارة بالاستنفار التام للجهد الهندسي والفني والحرفي والآلي لمواجهة موجة الحر خلال الأيام المقبلة.

وأوعز كريم بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"الدوام على مدار 24 ساعة كاملة والتواجد بمقرات الدوائر والفروع وقطاعات الصيانة للاستجابة السريعة لأي طارئ ومعالجته بشكل فوري".

كما شدد على "فتح جميع المخازن لتجهيز المواد الحاكمة للصيانات، ومراعاة التشديد على مراكز السيطرة بمراقبة الأحمال وموازنتها، مع الحرص على استمرار استثناء المستشفيات والمراكز الصحية والطبية ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه الثقيلة".

واوضح كريم، ان "وزارتنا عملت بجهد بالغ الأهمية وحققت تطوراً كبيراً بأداء المنظومة وساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".

يأتي هذا في وقت توقع فيه قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي مساء أمس السبت، ارتفاع درجات الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري.

وبيّن تقرير الصادر عن القسم، ان من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد إبتداءً من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022.

ووفقا للتقرير فإن هذا الارتفاع يستمر لعدة أيام للمحافظات كافة ويكون أقل شدة في المنطقة الشمالية.

ودعا التقرير السكان "الذين يتأثرون بالارتفاع العالي لدرجات الحرارة عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية".

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