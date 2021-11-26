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وزارة عراقية تثّبت أكثر من 800 موظف عقود على الملاك الدائم .. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-26T13:12:06+0000
وزارة عراقية تثّبت أكثر من 800 موظف عقود على الملاك الدائم .. وثيقة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الكهرباء، أمراً إدارياً بتثبيت أكثر من 800 موظف عقد على الملاك الدائم في شركة توزيع كهرباء بغداد.

وجاء في الامر الذي حصلت وكالة شفق نيوز عليه، أنه "تنفيذا لما جاء بالامر الوزاري المرقم (58695) في 25 / 11 / 2021، وبناء على ما جاء بالمادة (61 / أ) من قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (378) لسنة 2021، المبلغ الينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان المرقم (ش. ز. ل/ 10 / 1 / 5 / 19817) في 17 / 10 / 2021، وموافقة الوزير، تقرر تثبيت العقود القدماء في شركتنا على الملاك الالم والبالغ عددهم (807) وانهاء عقودهم اعتبارا من تاريخ مباشرتهم على الملاك الدائم".

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