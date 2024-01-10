وزارة الإعمار تكشف لشفق نيوز مسارات جسر الجادرية الجديد

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، يوم الأربعاء، تفاصيل ومسارات جسر الجادرية الجديد ومراحل تطوير كورنيش أبو نؤاس ومشاريع طرق أخرى.

وقال الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع الجسر متعدد المسارات يشمل تنفيذ جسر الجادرية الجديد وتطوير طريق (أبو نؤاس) ومقتربات ساحة النسور مروراً بجزيرة أم الخنازير، وهو من المشاريع المهمة جداً ضمن الحزمة الأولى التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لفك الاختناقات المرورية بغداد، حيث سيسهم في فك الاختناقات باتجاه شارع أبو نؤاس و باتجاه تقاطع جامعة بغداد وجامعة النهرين، ويسهل انسيابية الحركة المرورية".

وبين أن المشروع "يتضمن إنشاء جسر على نهر دجلة بطول 520 متراً تقريباً، وسيتم استخدام تقنيات بناء حديثة في إنشائه تسمى نظام العربة المتحركة وطول الفضاء الواحد في الجسر 85 متراً".

وأضاف "الجسر يبدأ من نهاية شارع أبو نؤاس باتجاه جزيرة أم الخنازير، وهناك ملحقات أخرى لإنشاء جسر من نهاية طريق جزيرة أم الخنازير باتجاه منطقة القادسية بطول 825 متراً، وكذلك تطوير طريق القادسية ويرتبط بساحة النسور والتي تشهد حالياً أعمال تطوير وتأهيل".

وأشار الصفار إلى أن "هناك أيضاً جسرين موازيين لطريق (أبو نؤاس) الأول بطول 1950 متراً والآخر بطول 700 متر"، مبيناً أنه "تم تحديد مدة الإنجاز بسنة ونصف السنة تقريباً والشركة المنفذة للمشروع هي إحدى الشركات العربية".

وصباح اليوم أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن إطلاقه العمل في مشروع جسر متعدد المسارات على نهر دجلة في الجادرية وسط العاصمة بغداد.