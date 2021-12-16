وزارة الهجرة تطلق الوجبة 15 من المنح المالية للعائدين الى مناطقهم الاصلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الخميس، عن إطلاق الوجبة الخامسة عشر من المنح المالية المخصصة للعوائل النازحة التي عادت لمناطق سكناها الاصلية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوجبة شملت 2600 عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية في جميع المحافظات، بواقع مليون ونصف المليون دينار لكل أسرة.

واشارت الى ان المنحة شملت عدداً محدوداً بسبب عدم توفر التخصيصات المالية الكافية، مبينة انه تم إعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحة التواصل الاجتماعي المعتمدة.

وأضافت الوزارة انها عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل، موضحة أن اطلاق المنح المالية للأسر النازحة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للحد من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم.