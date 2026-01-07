النفط تقرُّ بوجود "إشكالية" وتؤكد: إنتاج الغاز يفوق مستوى الاستهلاك بالعراق

شفق نيوز - بغداد

صرّح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، يوم الأربعاء، بأن معدل إنتاج الغاز يفوق مستوى الاستهلاك في البلاد، وذلك في ظل الحديث عن أزمة في عدم توفر مادة غاز الطهي تشهدها بعض المحافظات منها العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال لقائه حسين طالب عبود، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، والملاك المتقدم في الشركة، حيث شهد اللقاء مناقشة واقع غاز الطبخ وما رافقه من إشكاليات في التجهيز خلال اليومين الماضيين.

ووفقا لبيان صادر عن شركة التوزيع، فإنه على هامش اللقاء، ترأس الوكيل اجتماعاً مشتركاً للملاك المتقدم في شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة وخدمات الغاز.

ونقل البيان عن الوكيل صابر قوله، إن إنتاج الغاز يفوق مستوى الاستهلاك، إذ تنتج الجهات المعنية أكثر من 9 آلاف طن يومياً، في حين يبلغ معدل الاستهلاك اليومي 7 آلاف طن

وأضاف الوكيل أن هناك إشكالية في عملية نقل الغاز نتيجة خلل فني أصاب الأنبوب الناقل من البصرة إلى بغداد.

وكان المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، أنمار علي حسين،قد أعلن أمس الثلاثاء، أن "معدلاتها الإنتاجية اليومية من اسطوانات الغاز السائل وصلت الى أكثر من 160 ألف اسطوانة في المعامل الحكومية الموزعة على مناطق بغداد".

وأضاف أن "معاملنا المنتشرة في بغداد تعمل بوتيرة متصاعدة خاصةً ونحن بذروة الشتاء البارد ، حيث كان معدل الإنتاج في السابق يصل تقريبا 120 الى 130 الف اسطوانة يومياً ، لكن ملاكاتنا تعمل على مدار الأسبوع من أجل تلبية احتياجات المواطنين من مادة غاز الطبخ".

وأكد أنه "لدى الشركة خزينٍ كافٍ من إسطوانات الغاز السائل ونطمئن مواطنيناً ان الشركة تواصل عملها وبشكل متواصل من أجل إيصال أسطوانات الغاز لجميع مناطق بغداد والمحافظات".

ودعا حسين،المواطنين، إلى "عدم الوثوق بما يشاع وينشر عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بوجود ازمة بمادة الغاز وإنه متوفر وبشكل مستمر".

وشهدت العديد من مناطق العاصمة بغداد وبعض المحافظات أزمة في توفير غاز الطبخ، تزامنا مع ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 8 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، ما أثار موجة من الجدل حول أسباب ذلك.