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وزارة النفط تعلن "القضاء" على أزمة الوقود "المفتعلة" وتتوعد أصحاب محطات أهلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-14T19:51:28+0000
وزارة النفط تعلن "القضاء" على أزمة الوقود "المفتعلة" وتتوعد أصحاب محطات أهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط "القضاء" على أزمة الوقود التي وصفتها بالمفتعلة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تدين التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولإجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقالت إنها تستغرب "بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أعلن يوم الخميس، الاتفاق مع وزارة النفط وأصحاب المحطات الأهلية على فتح محطات التعبئة امام المواطنين و"انهاء الازمة فوراً".

وقال الزاملي في بيان، إن الاتفاق قضى باستئناف الوزارة بزيادة تجهيز الوقود للمحطات بالطريقة الطبيعية بضمان أي نقوصات حاصلة في التجهيز وعدالة التوزيع بين المحطات الحكومية والاهلية.

واستفاقت المحافظات العراقية، أمس الأربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل، اثر رفع اسعار الوقود على المحطات الاهلية من قبل وزارة النفط.

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