وزارة النفط تعلق العمل بالتطبيق الإلكتروني الخاص بتوزيع غاز الطبخ

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، تعليق العمل بالتطبيق الإلكتروني الخاص بتوزيع غاز الطبخ.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تعليق العمل بالتطبيق جاء "لفسح المجال امام المواكب الحسينية لأخذ احتياجها من مادة غاز الطبخ".

وأضافت، أن العمل بالتطبيق سيعىد بعد انتهاء زيارة الأربعين.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية، قد اعلنت بتأريخ (6 نيسان/ أبريل 2026)، عن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً، بعد أزمة في غاز الطبخ شهدتها البلاد.

وتقوم الشركة، في كل مناسبة دينية بتوزيع الغاز بشكل وفير للمواكب الحسينية بالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة النفط.