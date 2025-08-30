وزارة النفط تصدر توضيحاً بشأن "حريق الدورة"

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة النفط العراقية، مساء اليوم السبت، أن المنشآت النفطية لم تتأثر بالحريق الذي نشب في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق الذي نشب في منطقة الدورة كان في أحد البساتين، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني".

وأشارت إلى أن "المنشآت النفطية في المجمع النفطي في الدورة لم يصبها أي ضرر وتعمل بكامل طاقتها ولم تتأثر بالحريق".

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الحريق الذي اندلع في بساتين زراعية هو بالقرب من مصفى الدورة.