وزارة النفط تحذر من اسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية

شفق نيوز/ حذرت شركة تعبئة وخدمات الغاز في وزارة النفط العراقية، يوم السبت، المواطنين وساحات ومنافذ بيع اسطوانات الغاز من اقتناء وتداول اسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية والفنية، معللة ذلك بأنها تشكل خطراً على حياة المواطنين .

وقال المدير العام لشركة تعبئة وخدمات الغاز انمار علي حسين في بيان اليوم ان الشركة قد رصدت دخول إسطوانات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية الى العاصمة بغداد وبعض المحافظات بطرق وأساليب غير مشروعة ، محذراً المواطنين من استخدامها او تداولها لأنها تشكل خطراً عليهم .

وأشار المدير العام الى إتخاذ الشركة لإجراءات مشددة على منافذ وساحات بيع الغاز والوكلاء الجوالين ، ومفاتحة الجهات الامنية وشرطة الطاقة والمنافذ الحدودية والسيطرات بين المحافظات لغرض القاء القبض على المتورطين ومصادرة الاسطوانات غير المطابقة للمواصفات ، الى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .