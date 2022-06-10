وزارة النفط تتهم قناتين عراقيتين بابتزازها وتعلن مقاضاتهما

شفق نيوز/ اتهمت وزارة النفط، يوم الجمعة، قناتين عراقيتين بابتزازها، معلنة تقديم شكوى جزائية بحقهما.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين الممارسات الاعلامية غير المهنية التي تقوم بها ادارة موقع وقناة "السومرية الفضائية" والسومرية نيوز من خلال بث تقارير واخبار ملفقة وغير دقيقة ، مستهدفة الوزارة وشركاتها النفطية والمسؤولين فيها، تتعمد تشويه الحقائق لارباك المواطنين و الرأي العام لاهداف ومصالح ضيقة".

واضافت الوزارة أنها "لم ولن تخضع لابتزاز المالكين للسومرية ، وهي الشركة الاستثمارية التي تم استبعادها من قبل الوزارة في وقت سابق لإخفاقها في اتمام اجراءات عقد انشاء مصفاة ميسان الاستثماري".

واشارت الى أنها "اتخذت الاجراءات القانونية ضد ادارة السومرية من خلال تقديم شكوى جزائية ضد القناة ، ومفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمخالفتها شروط النشر والبث".

ودعت الوزارة الاجهزة الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات الى "الكشف عن مصادر تمويل القناة والجهات التي تقف وراءها خدمة للصالح العام".

وفي بيان ثانٍ، ادانت وزارة النفط "الممارسات الاعلامية غير المهنية والابتزاز بكافة انواعه الذي تقوم به ادارة قناة "عراق 24" من خلال بث تقارير واخبار ملفقة وغير دقيقة، مستهدفة الوزارة وشركاتها النفطية والمسؤولين فيها، تتعمد تشويه الحقائق لارباك المواطنين و الرأي العام لاهداف ومصالح ضيقة".

وأشارت الوزارة الى انها "قد اتخذت الاجراءات القانونية ضد ادارة القناة من خلال تقديم شكوى جزائية ضد القناة، ومفاتحة هيأة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمخالفتها شروط النشر والبث .

وناشدت وزارة النفط الاجهزة الامنية وهيأة الاعلام والاتصالات بـ"الكشف عن مصادر تمويل القناة والجهات التي تقف وراءها خدمة للصالح العام".