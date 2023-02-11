وزارة النفط: اطلاق بطاقة الوقود لمادة النفط الابيض

شفق نيوز/ اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، عن اطلاق البطاقة الوقودية الجديدة لمادة النفط الابيض اعتباراً من يوم الأحد 12 شباط .

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان اليوم ان الشركة ستقوم بإطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض اعتباراً من يوم الاحد 12 شباط 2023، مشيرا إلى ان البطاقة المعتمدة في بغداد تحمل الرقم (7) وبكمية (50) لترا .

واضاف ان هذه البطاقة تعد الحصة الثالثة في بغداد بعد ان سبقتها اطلاق الحصة الاولى بواقع (100 ) لتر والثانية بواقع (50) لترا، داعيا المواطنين الى تسلم حصصهم من المنافذ التوزيعية الرسمية وساحات النفط والغاز والباعة الجوالين المعتمدين .