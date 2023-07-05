وزارة الموارد المائية بصدد إنشاء سدود في محافظة ديالى

شفق نيوز/ تدرس وزارة المالية والموارد المائية، إنشاء سدود حصاد المياه في محافظة ديالى وذلك يأتي ضمن إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية للحد من تأثير شحة المياه التي تواجهها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه "استكمالا للاجتماعات السابقة الخاصة بتنفيذ عدد من سدود حصاد المياه في البلاد. عقد مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر اجتماعا في مقر الهيئة مع الفريق المشترك المكلف بدراسة انشاء عدد من سدود حصاد المياه في محافظة ديالى".

ووفقا للبيان فقد "تمت مناقشة التقارير الخاصة الخاصة بالكشف الموقعي الذي أجراه الفريق للسدود المقترحة في (وادي النفط، وترساق) والواقعة ضمن الوديان الشرقية في محافظة ديالى".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على تكثيف الجهود و استكمال جميع الدراسات المطلوبة ضمن التوقيتات المحددة لاهمية هذه المشاريع كواحدة من اجراءات مواجهة الشحة المائية التي تتبناها الوزارة".

وتصاعدت أزمة المياه في العراق خلال السنوات الماضية مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار التي تمد نهري دجلة والفرات بالمياه، ما أدى إلى تفاقم الجفاف، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة.