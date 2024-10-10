وزارة المالية تنأى بنفسها عن برنامج "تداول" وتحذر منه

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية، يوم الخميس، صلتها بأي نشاط يتم الترويج له عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى "تداول" او غيرها من المسميات، مشددة على أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الإعلانات أو المعلومات التي يتم نشرها بخصوص هذا البرنامج.

وبهذا الصدد أكدت الوزارة في بيان اليوم، أنها لم ترخص هذا البرنامج أو غيره للتداول، ولم تعتمد أي جهة للترويج له أو تقديمه للجمهور.

وحذر البيان من التعامل مع أي منصات أو أشخاص يروجون لهذا البرنامج، بهدف إستغلال المستخدمين أو تقديم معلومات مضللة.

كما أوصت الوزارة جميع الأفراد بتوخي الحذر والإعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بأي برامج أو منصات مالية، وتجنب الوقوع في فخ الإحتيال الإلكتروني.