وزارة المالية العراقية: تمويل الرواتب يتم وفق السيولة المتوفرة

شفق نيوز/ ذكرت وزارة المالية العراقية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.

جاء ذلك ردا على كتاب موجه من عضو مجلس النواب العراقي ضياء الحسناوي بشأن استفساره عن موضوع تأخير الرواتب.

وقالت وزير المالية طيف سامي في رد على ذلك الاستفسار والمُذيَّل بتوقيعها، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".

وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".