وزارة الكهرباء توصل المياه عبر "الحوضيات" لمناطق شمال البصرة

شفق نيوز/ سيرت وزارة الكهرباء، يوم الإثنين، عجلات نقل المياه (الحوضيات) إلى قضاء الصادق شمالي البصرة، بواقع 20 عجلة يوميا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قامت شركات الوزارة في المنطقة ‏الجنوبية بتسيير 20 حوضية يومياً متخصصة لنقل مياه الشرب النقية إلى قضاء الصادق بالبصرة الذي ‏يعاني من تلوث مياه الشرب".‏

وأضافت "تعمل الحوضيات على مدار الساعة لتوزيع المياه على المناطق المتضررة بالتعاون مع السلطات ‏المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة مواصلة هذه الجهود حتى تجاوز الأزمة نهائياً وتعود إمدادات المياه النقية للمواطنين".‏

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعاً وزارياً خاصاً لمناقشة الخدمات المقدمة لأقضية شمالي محافظة البصرة، حيث شهد الاجتماع البحث في حلول معالجة تلوث المياه، ومياه الصرف الصحّي، والإسراع في إنشاء محطات المعالجة، وتحديد مواقع الطمر الصحّي، وإمكانية استخدام النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبهدف تطوير البنية التحتية، جرى التأكيد على توسعة نشاط فريق الجهد الخدمي والهندسي في مناطق شمال البصرة، وحسم موضوع المقلع الترابي في قضاء الصادق، ومعالجة أسباب تأخير استكمال مقتربات جسر عز الدين سليم، وحث الشركة المنفذة على الإسراع بإنجاز.

ووجه السوداني الحضور والجهات المعنية برسم خارطة عمل واضحة وفقاً لمخرجات الاجتماع، وزيادة التنسيق بين الجهات المنفذة ومحافظة البصرة، لإنجاز المعالجات المطروحة، وتكثيف الاجتماعات لتقديم الخدمات ومعالجة المعرقلات السابقة.